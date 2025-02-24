Ankara’da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı

Ankara’da hacizli yakalamalı, çalıntı, kaçak araçların depremde hasar gören araçlarla change yapıldığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da oto sanayiye
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:40

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda depremde ağır hasır gören araçların, hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçlar ile "change" yöntemi ile kimliği değiştirildiği tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile oto sanayi sitesi içerisinde bulunan 2 ayrı yedek parça dükkanına arama kararı çıkarıldı.

Operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı 12 adet motor ve 13 adet şanzıman ele geçirildi. Ele geçirilen motor ve şanzımanlar özel uzmanlar tarafından inceleme yapılması için kriminal laboratuvara gönderildi.


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