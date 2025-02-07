Değeri 5,5 milyon TL... Ordu merkezli 'change araç' operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nün, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan ve yurtdışından getirilen 2 adet şase numarası değiştirilmiş (change) araç ele geçirildi.

Değeri 5,5 milyon TL... Ordu merkezli 'change araç' operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:23

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yurtdışından ülkeye getirerek Eskişehir ve Ordu’da piyasaya sürdükleri araçlar tespit edildi.

Şase numarası değiştirilerek piyasaya sürülen ve değeri 5,5 milyon TL olan araçlar ekipler tarafından teslim alındı.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Bunun üzerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatsa ilçesinde 2 adreste operasyon düzenlendi.

Çalışmaların ardından, şüphelilerden K.Ö.İ. yakalanırken, C.E. isimli şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #araç #change

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