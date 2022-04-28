Ankara'da park yeri tartışmasında 'polis şiddeti'

28 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Ankara’da park yeri tartışması nedeniyle polisin, bir yurttaşı darp ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre olay, önceki gün Keçiören’de meydana geldi. İnşaat işleriyle uğraşan K.D., park yeri nedeniyle bölgedeki bir esnafla tartıştı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Polis memuru Ö.B., “Benim yanımda böyle konuşamazsın” diyerek K.D’ye biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada K.D’nin sekiz yaşındaki kızı M.D., olayı videoya almak istedi ancak polis Ö.B., küçük kıza da biber gazıyla müdahale etti. İttirilip yere düşürülen çocuk, baygınlık geçirdi.

Karakola gelen polis aracı durduktan sonra polis Ö.B., bu kez K.D’yi “Siz kim oluyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz” diyerek araç içinde darp etmeye başladı. Yumruklar nedeniyle yüzünde morluklar ve şişkinlikler oluşan K.D., darp raporu da alarak şikâyette bulundu. Kızı ve eşi de polisten şikâyetçi oldu. Biber gazıyla müdahale edilen K.D’nin, astımı bulunduğu için biber gazından daha çok etkilendiği ve “Bir su verin, astımım var” dediği de şikâyet dilekçesine yansıdı. Anne ve kızı hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” gerekçesiyle tutanak tutuldu ve ifadeleri alındı.