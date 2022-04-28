Ankara'da park yeri tartışmasında 'polis şiddeti'
Önceki gün Ankara Keçiören'de gerçekleşen olayda iddiya göre park yeri tartışması nedeniyle polis bir yurttaşı darp etti.
Ankara’da park yeri tartışması nedeniyle polisin, bir yurttaşı darp ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre olay, önceki gün Keçiören’de meydana geldi. İnşaat işleriyle uğraşan K.D., park yeri nedeniyle bölgedeki bir esnafla tartıştı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Polis memuru Ö.B., “Benim yanımda böyle konuşamazsın” diyerek K.D’ye biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada K.D’nin sekiz yaşındaki kızı M.D., olayı videoya almak istedi ancak polis Ö.B., küçük kıza da biber gazıyla müdahale etti. İttirilip yere düşürülen çocuk, baygınlık geçirdi.
Karakola gelen polis aracı durduktan sonra polis Ö.B., bu kez K.D’yi “Siz kim oluyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz” diyerek araç içinde darp etmeye başladı. Yumruklar nedeniyle yüzünde morluklar ve şişkinlikler oluşan K.D., darp raporu da alarak şikâyette bulundu. Kızı ve eşi de polisten şikâyetçi oldu. Biber gazıyla müdahale edilen K.D’nin, astımı bulunduğu için biber gazından daha çok etkilendiği ve “Bir su verin, astımım var” dediği de şikâyet dilekçesine yansıdı. Anne ve kızı hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” gerekçesiyle tutanak tutuldu ve ifadeleri alındı.
Video Haberler
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- 'Kusura bakmasınlar...'