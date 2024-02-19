Ankara'da pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı

Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:22
Ankara'da pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı
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Olay Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, komşusuyla park yeri tartışmasına giren bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

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Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


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