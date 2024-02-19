Ankara'da pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı
Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti.
Olay Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, komşusuyla park yeri tartışmasına giren bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.
Göz Atın
Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi