Ankara'da rehine krizi... 7 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı!

Çubuk'ta babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:16
Ankara'da rehine krizi... 7 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı!
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Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.V. (35), oğlu M.E.V.'yi (7), velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı S.Y.'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı. 

Saat 18.00 sularında S.Y.'nin ihbarı üzeri H.V.'nin ikamet ettiği adrese, Polis Özel Harekat (PÖH), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. V.H.'nin 12 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt vermesi üzerine, adreste hazırda bekleyen PÖH ekipleri M.E.V.'yi kurtarmak için operasyon düzenledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ekiplere silahla karşılık veren H.V., omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kurtarılan M.E.V., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan H.V. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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