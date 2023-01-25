Ankara'da ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:43

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:44

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, İ.S.’nin Konya'dan temin ettiği silahları Ankara'da suç örgütlerine sattığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından İ.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.S.’nin aracında ve kayıtsız adresinde yapılan aramada ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDU

İ.S. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.