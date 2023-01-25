Ankara'da ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, İ.S.’nin Konya'dan temin ettiği silahları Ankara'da suç örgütlerine sattığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından İ.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.S.’nin aracında ve kayıtsız adresinde yapılan aramada ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi.
CEZAEVİNE KONULDU
İ.S. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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