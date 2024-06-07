Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok altgeçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
- Valilik, Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Belediye başkanına soruşturma!
- Amik Ovası'nda zorlu hasat: Kilosu 8 TL
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması
- İşte Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi
- İnternet fiyatlarına dev zam!
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı