Ankara'da sağanak etkili oldu: İşyerlerini su bastı
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı işyerlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.
Ankara'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.Sağanağa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.
Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı işyerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.
ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken araçlarda hasar meydana geldi.
Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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