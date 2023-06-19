Sakarya'da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Belediye ekipleri yollardaki su birikintilerinin tahliye etti.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:12
Sakarya'da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü
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Sakarya'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı.

Orhan Gazi Caddesi'nde rögarların taşmasıyla, yolda yaklaşık 30 santim yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Araçlar yolu kullanamadı.

Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.


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