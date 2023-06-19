Bilecik’te sağanak: Seralar su altında kaldı!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:20

Bilecik'n Söğüt ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı ve ekili arazileri olumsuz etkiledi.

Yağmurun en etkili olduğu Hamitabat köyünde kuvvetli yağıştan dolayı sel meydana gelirken seralar su altında kaldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması başlatıldı.