Ankara'da sağanak alarmı: İzinler iptal edildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 kente sarı kodlu uyarıda bulunarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.
Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Değerli hemşehrilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 9, 2023
Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.
Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.
?? Başkent 153
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