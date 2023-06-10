Van'da sağanak sonrası su taşkını yaşandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan su taşkını nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.
Hastane ve okullar bölgesinde bazı evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.
Belediye ekipleri, iş makineleri ile bölgede çalışma başlattı.
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