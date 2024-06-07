Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: ABB'den açıklama geldi
Ankara'da öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara'da sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağış sonrası; "Ankara'da yaşanan kuvvetli sağanak yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1732 araç, 2 bin 721 personel ve ilçe belediyelerimizin ekipleriyle teyakkuz halinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
ABB aynı zamanda meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanacağını belirtti.
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