Ankara'da sahte içkiden ölüme tutuklama

06 Aralık 2021 Pazartesi, 16:51

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta C.A.'nın sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

C.A.'ya sahte içkiyi sattığı ileri sürülen H.İ.E. ve oğlu D.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





