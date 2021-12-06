Ankara'da sahte içkiden ölüme tutuklama
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, C.A.'nın (55) sahte içkiden hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.E. (52) tutuklanırken, oğlu D.E. (28) ise serbest bırakıldı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta C.A.'nın sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.
C.A.'ya sahte içkiyi sattığı ileri sürülen H.İ.E. ve oğlu D.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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