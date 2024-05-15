Ankara'da silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 07:18

Güncelleme: 15.05.2024 - 07:19

Mamak ilçesi Kıbrısköyü Mahallesi’nde 14 Mayıs Salı günü iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, gün içerisinde, olayın 4 şüphelisinden 3'ü yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.Ç.'nin ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. JASAT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, G.Ç.'nin saklandığı ev operasyon düzenledi.

G.Ç. saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.