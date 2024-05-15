Ankara'da silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olaya ikişkin G.Ç. (20) isimli şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin daha önce de 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 07:18
Ankara'da silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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Mamak ilçesi Kıbrısköyü Mahallesi’nde 14 Mayıs Salı günü iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, gün içerisinde, olayın 4 şüphelisinden 3'ü yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.Ç.'nin ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. JASAT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, G.Ç.'nin saklandığı ev operasyon düzenledi.

G.Ç. saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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