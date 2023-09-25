Ataşehir'de anne ile oğlunun 'torun' kavgası

Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:03
Ataşehir'de anne ile oğlunun 'torun' kavgası
Abone Ol google-news

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde önceki gün bir marketin girişinde iddiaya göre, torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Player Alanı
Ataşehir kavga torun babaanne

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga!

İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga!
Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da AVM’de 'yan baktın' kavgası: Saldırgan serbest kaldı!

İstanbul’da AVM’de 'yan baktın' kavgası: Saldırgan serbest kaldı!

En Çok Okunan Haberler