Ataşehir'de anne ile oğlunun 'torun' kavgası

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:03

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:03

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde önceki gün bir marketin girişinde iddiaya göre, torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.