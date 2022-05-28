Ankara'da 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

AA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:17
Ankara'da 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda karışımlı akaryakıt olduğu belirlenen 130 bin 232 litre ürün ele geçirildi.

Yakalanan karışımlı akaryakıtın Ankara'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

 


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