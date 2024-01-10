Ankara'da sınava girmek isteyen öğrencilere saldırı girişimi: 'Faşistlerin saldırısına uğradık'

Ankara Üniversitesi’nde sınava girmek isteyen iki öğrenciye yönelik saldırı girişimi sosyal medyaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:32
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınava girecek 2 öğrenciye kantinde saldırı girişimi görüntülendi.

‘Cebeci Forum’ isimli bir sosyal medya hesabındaki görüntüler, şu notla paylaşıldı:

“Bugün sabah AÜHF kantininde sınava girecek olan 2 arkadaşımıza faşistler saldırdı. Saat 12.30’daki sınava girmek için arkadaşlarımızla birlikteyken yine faşistlerin saldırısına uğradık. Eğitim hakkımız engellenemez! Dayanışma için herkesi Cebeci Ana Kapı önüne bekliyoruz!”


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