Ankara'da sınava girmek isteyen öğrencilere saldırı girişimi: 'Faşistlerin saldırısına uğradık'
Ankara Üniversitesi’nde sınava girmek isteyen iki öğrenciye yönelik saldırı girişimi sosyal medyaya yansıdı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınava girecek 2 öğrenciye kantinde saldırı girişimi görüntülendi.
‘Cebeci Forum’ isimli bir sosyal medya hesabındaki görüntüler, şu notla paylaşıldı:
“Bugün sabah AÜHF kantininde sınava girecek olan 2 arkadaşımıza faşistler saldırdı. Saat 12.30’daki sınava girmek için arkadaşlarımızla birlikteyken yine faşistlerin saldırısına uğradık. Eğitim hakkımız engellenemez! Dayanışma için herkesi Cebeci Ana Kapı önüne bekliyoruz!”
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- Hazar Ergüçlü 'pavyon' sahnesine böyle hazırlanmış