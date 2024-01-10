Özgür Özel, saldırıya uğrayan imamla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:26
Özgür Özel, saldırıya uğrayan imamla görüştü
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya uğrayan Usta'yı telefonla aradı.

Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.


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