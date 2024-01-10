Özgür Özel, saldırıya uğrayan imamla görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya uğrayan Usta'yı telefonla aradı.
Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Ders iddiasını yanıtladı: 'Ankaralı Ezo’ ilk kez konuştu
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?