Ankara’da skandal görüntüler! Zincir marketin personel servisinde et taşındı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:10

Ankara’da bir zincir markete ait personel servisinde, etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Minibüsün koltukları ve yere konulan etler, halk sağlığı açısından ciddi endişelere neden olurken, yetkililer harekete geçti.

Görüntülerin yayılması üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüntülere yönelik inceleme başlattı. Marketin Ankara’daki tüm şubelerinde yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını ihlal eden firmaya toplam 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben, il genelindeki tüm şubelerinde denetim gerçekleştirilmiş ve firmaya gerekli idari işlemler uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.



