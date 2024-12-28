Hijyen şartlarına uygun olmayan kilolarca salamura ürün imha edildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hijyen şartlarına uygun olmayan yaprak başta olmak üzere toplam 8 bin 695 kilogram salamura ürün imha edildi.

Hijyen şartlarına uygun olmayan kilolarca salamura ürün imha edildi
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:34

Hatay Reyhanlı ilçesinde halk sağlığını tehdit eden işletmelerin önüne geçmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve gıda denetim ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir iş yerinin hijyen şartlarına uygun olmadığı tespit edildi. İş yerinde bulunan toplam 8 bin 695 kilogram salamura; narekşisi, biber salçası, biber turşusu, patlıcanlı salamura ve yaprağa el konuldu. Ürünler belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle toprağa gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz! Şeffaf, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeniz için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #salamura #halk #hijyen

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