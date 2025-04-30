Ankara’da sokak hayvanlarını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan doktor hakkındaki tüm iddiaları reddetti

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:52

Ankara’da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla dün Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinde düzenlenen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Duman’ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"5 YAVRU KÖPEK CAMDAN KAÇMIŞ''

2025 yılının Nisan Ayı başında kanser hastası olması nedeniyle bakımını üstlenemeyeceğini ifade eden tanımadığı bir şahıstan 5 yavru köpek sahiplendiğini söyleyen Duman, "İnternette ilanda görmüştüm. Kendisinin ilanda belirttiği iletişim numarası üzerinden irtibata geçtim. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım" dedi.

''SÜT VE KÖPEK MAMASI KARIŞIMI KIRMIZI RENK VERİYOR''

Duman, sahiplendiği 5 köpeğin kaçmasının ardından 26 Nisan Cumartesi günü yine internetten ilan veren bir şahıstan Karşıyaka Mezarlığı’ndan 3 adet yavru köpek sahiplendiği iddiasında bulundu ve şunları söyledi:

"Karşıyaka Mezarlığına taksiyle gidip geldim. Taksinin içinin kirlenmemesi için oradaki bir bakkaldan koli temin ettik. Cumartesi günü köpekleri alıp eve getirdiğimde nasıl bir ortamda bakıldığını bilmediğim için köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki BİM poşeti üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia etmiş ise de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Yine görüntü inceleme tutanağında yer alan duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmiş ise de, bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır. Bahsi geçen sahiplendiğim son 3 adet yavru köpekler de 27 Nisan Pazar günü duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından, havalandırmak için açtığım boşluktan kaçıp gitmişler. Aynı şekilde onlara da etrafa bakındım fakat köpekleri yahut ölülerini göremedim."

KAMERANIN KÖR NOKTASINDA

Savcılığın "video kayıtlarında köpeklerin dışarı çıkmadığının görüldüğünü ama buna rağmen köpeklerin mutfak camından kaçtığını" söylemesinin nedeni sorulan Duman, "Köpeklerin kaçtığı mutfağın balkon camı kameranın kör noktasında kalmaktadır. Görüntülerde bu yüzden köpeklerin ikametgahımdan ayrıldığı tespit edilememiştir. Dosya kapsamında yer alan ve aleyhime düzenlenen tutanakları kabul etmiyorum” dedi.

"Görüntü kayıtlarında yer alan muşamba ve temizlik malzemeleri ile ikametgahıma girdiğim ana dair görüntülerdeki muşambayı evimin balkonunun zeminine sermek için almıştım'' diyen Duman’a "Muşamba ve maket bıcağı aldığınız ifade ediliyor. Buna ilişkin savunmanız nedir?” sorusu soruldu. Duman, şu yanıtı verdi:

"Ben kesinlikle maket bıçağı almadım, asılsız iddialardır. Marketin kamera kayıtlarından bakılabilir. Dosya kapsamında ismini öğrendiğim isimler ikametgahıma geldiler. Evime girip köpeklere bakmak istediler. Evime girmelerine rızam olmadığını ifade etmeme rağmen zorla evime girmeye çalıştılar. Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak bir arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece 'evimi terk edin' dedim. Kendileri tarafından hakaret içerikli sözler sarf edildi. Maruz kaldığım eylemler nedeniyle şikayetçiyim. Tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan ilk aramada herhangi bir delil ele geçirilmediği ifade edilmişti. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.''

NE OLMUŞTU?

Ankara’da sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alan ve ardından katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklanmıştı.