Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi, idiaya göre önce akrabalarıyla tartıştı, ardında da tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu. Murat Y. hayatını kaybederken, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Ankara Polatlı’nın Yenimehmetli Mahallesi’nde kuzenleriyle tartışan Murat Y., ardından da tüfekle oynarken kendisini vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Murat Y.’nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişiyi gözaltına alınırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.
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