Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:39

Ankara Polatlı’nın Yenimehmetli Mahallesi’nde kuzenleriyle tartışan Murat Y., ardından da tüfekle oynarken kendisini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Y.’nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişiyi gözaltına alınırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.