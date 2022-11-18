Pansiyonda şüpheli ölüm: Oturur vaziyette bulundu!
Antalya’da bir pansiyonda yaklaşık 1 aydır konaklayan 52 yaşındaki adam, odasındaki sandalyede oturur vaziyette ölü bulundu. Odasında çok sayıda alkol şişesi bulunan kişi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 aydır pansiyonda konaklayan Nedim Ardıç, son olarak Salı günü akşamı görüldü. Durumdan şüphelenen pansiyon görevlileri, odaya girdiklerinde Ardıç’ın sandalye üzerinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu fark etti.
İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ardıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Pansiyonda inceleme yapan polis ekipleri, Ardıç’ın odasında çok sayıda alkol şişeleri tespit etti.
Nedim Ardıç’ın cansız bedeni, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme