Pansiyonda şüpheli ölüm: Oturur vaziyette bulundu!

18 Kasım 2022 Cuma, 09:36

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 aydır pansiyonda konaklayan Nedim Ardıç, son olarak Salı günü akşamı görüldü. Durumdan şüphelenen pansiyon görevlileri, odaya girdiklerinde Ardıç’ın sandalye üzerinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu fark etti.

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ardıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Pansiyonda inceleme yapan polis ekipleri, Ardıç’ın odasında çok sayıda alkol şişeleri tespit etti.

Nedim Ardıç’ın cansız bedeni, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.