Ankara'da taksici zorbalığı: 'Martı TAG' sürücüsünü tehdit etti!
Ankara'da, yolcu taşıma platformu 'Martı Tag' sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği Martı Tag aracının sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksici yakalanarak gözaltına alındı.
Sincan'da meydana gelen olayda, müşteri kılığına giren bir taksici, akıllı cep telefonu uygulaması "Martı Tag" üzerinden çağırdığı otomobile bindi.
Araçtan zorla indirmeye çalıştığı sürücünün kendisine direnmesi üzerine tehditlerinin dozunu artıran saldırgan, telefonla aradığı arkadaşları tarafından aracın önünün kesilmesini istedi.
Yaşadığı durum karşısında korkan Martı sürücüsünün üzerine gitmeye devam eden taksi şoförünün saldırı anları anbean araç kamerasına yansıdı. Saldırganın görüntülerde şu sözleri söylediği duyuldu:
"30 TANE ARABAYLA ÖNÜNÜ KESELİM Mİ?"
"Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun? Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak'a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi? Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım."
Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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