Ankara'da talaş silosunda yangın paniği!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da talaş silosunda yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:18

Kahramankazan’ın Saray mahallesi Yurt sokakta "Dalman Profil" işletmesinde bulunan bir talaş istasyonunda saat 15.22’de alevler yükselmeye başladı.

Görgü tanıkları, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. 15.28’de alevlere müdahale etmeye başlayan ekipler, yangını saat 17.15 itibariyle söndürmeyi başardı.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, silo içerisinde malzeme boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebini araştıracak.

Yangında herhangi bir yaralanan vatandaşın da olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Ankara #Kahramankazan

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