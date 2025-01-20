Ankaralılar dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin açıklama yapıldı.

Ankaralılar dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:36

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle başkent Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.


Etiketler: #Ankara #Ankara Emniyet Müdürlüğü #Ankara Spor Salonu

İlgili Haberler

Ankara Üniversitesi'nden çarpıcı araştırma: Patates böceklerinin kış uykusu obeziteye çare olabilir

Ankara Üniversitesi'nden çarpıcı araştırma: Patates böceklerinin kış uykusu obeziteye çare olabilir
Linet'in Ankara konseri Hamas paylaşımı gerekçesiyle iptal edildi

Linet'in Ankara konseri Hamas paylaşımı gerekçesiyle iptal edildi
Ankara'da, sürücü aydınlatma direğine çarptı, kurtarılamadı!

Ankara'da, sürücü aydınlatma direğine çarptı, kurtarılamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler