Ankara'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda antik Mısır dönemine ait 2 kitap ve 63 sikkeye el konuldu, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:57
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Etimesgut ilçesinde yaptığı çalışmalarda M.Y., Y.K. ve F.M.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet antik Mısır dönemine ait deri üzerine mısır ikonları ve çeşitli figürler bulunan el yazması kitap, 1 adet antik Mısır dönemine ait üzerinde çeşitli obje ve figürler bulunan el yazması tılsım kitabı, 63 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
 


Ankara tarihi eser Operasyon

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