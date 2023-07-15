Ankara'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:57

Güncelleme: 15.07.2023 - 11:18

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Etimesgut ilçesinde yaptığı çalışmalarda M.Y., Y.K. ve F.M.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet antik Mısır dönemine ait deri üzerine mısır ikonları ve çeşitli figürler bulunan el yazması kitap, 1 adet antik Mısır dönemine ait üzerinde çeşitli obje ve figürler bulunan el yazması tılsım kitabı, 63 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

