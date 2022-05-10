Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı
Ankara'da, özellikle yaşlılara yüksek faizle para verip, ödeme yapamayanlardan tehditle tahsil ettiği belirlenen 13 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı ve emeklilere faiz karşılığı para veren ve daha sonra tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alınırken, çok sayıda senet, doküman ve muvafakatname ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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