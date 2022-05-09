Son Dakika: Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, göçmen tartışmasına ilişkin, "3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimize sahip çıkacağız. Mültecileri Suriye'ye göndereceğiz diyor. Bunları yapamayacaksınız" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan, "Mülteci yükünü ülkemizin üzerine yıkma hevesini kursaklarında bıraktık" dedi. Ayrıca, Erdoğan "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var" diyerek 3 yeni paket açıkladı.

Erdoğan, 3 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada hayat pahalılığının yarattığı sıkıntının farkında olduklarını belirterek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" dedi.

Erdoğan ayrıca konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu. Erdoğan, sığınmacı tartışmalarına ilişkin ise, "Sığınmacı sorunu sadece bize mahsus değil, tüm dünyanın sorunu. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" yorumunda bulundu. Erdoğan, geri dönüşler için uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye'de 200 bin konut inşa edileceğini söyledi.

“HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON SONUÇLARI BİZE DE YANSIYOR”

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.





2023 hedefleri ve 2053 vizyonumuzla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmaya başardık. Türkiye küresel üretim, lojistik sistemindeki yeni arayışları durumundadır.





Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.





Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleri, vesayet, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmiştir. Bizim dönemimizde de farklı görünüm ve yöntemlerle hep sahnelendi.





Demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık.





Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla sınırlarımıza dayanan tacizleri milletimizle püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan corona virüsü salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü, dirayetli yönetimimizle, milletimizle hep beraber el ele yok ettik.

“ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIZ”

Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarın 5,3 milyar liradır.





Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir.

KONUT FİNANSMANINDA 3 YENİ PAKET

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.





Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.





İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.





İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40’ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL’lik kaynak ayırdık. Böylece inşaat halindeki projeler hızla tamamlanarak kısa vade içerisinde konut arzının artmasını ve fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.





TOKİ’nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ’ye 30 milyar TL’lik destek sağlayacağız.

YENİ PASAPORT AÇIKLAMASI

Pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek alt yapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı ile başlayıp Birinci Meclis ile sona eriyor ve ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilecek yeni pasaportlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

“SURİYELİLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir ve onlara sahip çıkacağız. Şimdi Bay Kemal ne diyor ‘Biz bunların hepsini tekrar Suriye’ye süreceğiz’. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez.





Bay Kemal senin ortakların varsın PKK mensubu olsun. Sen onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a yürümeye devam et. Zira biz ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık. Asla taviz de vermeyeceğiz. Ancak inananlar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız.

“GERİ DÖNMEK İSTEYEN SURİYELİLERİN SAYISI 1 MİLYONDAN FAZLADIR”

Mesela Körfez savaşı başladığında Irak’tan ülkemize gelen 1 milyon kişi savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye’nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Bunların inşası devam ediyor. Çatışmaları halen devam ettiği, toprak bütünlüğünün hala sağlanamadığı Suriye’nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz.





Antalya’da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için süratle 1 milyon kişinin barınması için teklifte bulunmuştu. Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız daha da mümkün olabilir.





Yeni bir adımı daha atıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşümünü temin etmektir. Kurumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir.

“MAZLUMLARI KATİLLERE TESLİM ETMEDİK”

Bir süre sonra batı ülkeleri desteklerini, Suriye halkı yerine bu ülkedeki terör örgütüne yönlendirdi. Bu terör örgütüne binlerce araç, silah gönderdiler. Suriye’de Rejim’in zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra tüm terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, yürütmeye devam edecektir. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz.





Kurallara uymayanları da geldikleri yerlere gönderiyoruz. Bu şekilde ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur. Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine gönderdiğimiz göçmen sayısı 2016’dan bu güne kadar 320 bini aşmıştır.





Ukrayna krizi öncesi son 7 yılda AB ülkelerine ulaşan çoğu Suriye ve Irak kökenli sayısı 1 milyon olarak ifade ediliyordu. Savaştan ülkelerini terk edip AB ülkelerine giden Ukraynalı sayısı 4 milyonu aştı. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı da 100 bini aştı. Görüldüğü gibi sığınmacı sorunu sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyanın meseledir.





Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

“2023 HEDEFLERİMİZDEN ŞAŞMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”