Ankara’da trafiğe 15 Temmuz düzenlemesi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 22:24

Güncelleme: 14.07.2023 - 22:24

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Kızılay Meydanı’nda 15 Temmuz nedeniyle yapılacak etkinlikler nedeniyle saat 17.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, yarın saat 17.00’den etkinlik sona erene kadar, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı’nın Anadolu Meydanı ile Kızılay Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Atatürk Bulvarı’nın Akay Kavşak kesişimi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşak ile Kızılay Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.