Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Y.M.D idaresindeki 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.Ç.’nin kullandığı otomobil yan yatarken, Y.M.D idaresindeki otomobi ise yön levhasına çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, sürücüler S.Ç., Y.M.D ve 06 CIE 136 plakalı otomobildeki Y.S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.
Kazaya karışan otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Video Haberler
- İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
- Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
- 'Sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
- Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
- Erkek berberinde 'gizli geçit'
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı