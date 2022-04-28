Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Beykoz'da geriye doğru kayan otomobil iki kişiyi ezdi. Duvarla otomobil arasında kalan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Sakız Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, yokuşta çıkan 34 VJ 9591 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aşağıya doğru kaydı. Evin duvarına çarpan otomobil, sokakta yürüyen iki yayaya çarptı.
Duvar ile otomobil arasında sıkışan iki yayadan E. D. olay yerinde hayatını kaybetti. Adı öğrenilemeyen diğer kişi, ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen Emine Demir'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Savcı ve polis incelemesinin ardından Emine Demir'in cansı bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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