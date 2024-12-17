Ankara'da tren kazası... Raylara düşen kayaya çarptı!

Ankara'da Polatlı-Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, bölgede bir süre tren geçişlerinde aksamalar oldu.

Ankara'da tren kazası... Raylara düşen kayaya çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:56

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı.

Makinistin durumu erken fark etmesi ve frene basması sonucu kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede bir süre tren geçişlerinde aksamalar oldu.


Etiketler: #Ankara #kaya #kaza #yolcu treni

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