Ankara'da tutuklanan öğrenciler hakkında karar
Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’nün yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Ankara’da başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve sonra tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubaesi’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı!"
Etiketler: #Ankara #Çağdaş Hukukçular Derneği #Hukuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Boykotta indirim yarışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Aybüke Pusat'ın partneri Sarıtaş'tan tepki çeken adım!
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!