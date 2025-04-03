Ankara'da tutuklanan öğrenciler hakkında karar

Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’nün yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara'da tutuklanan öğrenciler hakkında karar
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ANKA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:25

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Ankara’da başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve sonra tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubaesi’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı!"


Etiketler: #Ankara #Çağdaş Hukukçular Derneği #Hukuk

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