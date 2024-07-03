Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 13 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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