Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:12
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 13 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

 

 


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