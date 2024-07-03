22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin durduğu araçta 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:54
22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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