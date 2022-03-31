Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli: Kalabalık var ama alışveriş yok

31 Mart 2022 Perşembe, 11:14

Şubat ayında sert geçen kış koşulları nedeniyle arttığı belirtilen sebze ve meyve fiyatlarına, baharın gelişinin bir etkisi olmadı. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, ağır kış koşullarına ve nakliyatta yaşanan sıkıntılara bağlanıyordu.

Pazar esnafı ise fiyatlardaki artışın nedeninin akaryakıta gelen zamlar olduğunu söylüyor. Ankara'ya sebze ve meyve Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden geliyor. Geçen sene 2,500-3000 TL civarında olan nakliye ücretinin bu yıl 12-13 bin TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Vatandaşın daha ucuz diyerek gittiği Ulus Hali’nde domates 25, tere ve maydanoz 4, marul 12, havuç 7, salatalık 15, karnabahar 20, patates 8, sivri biber 30, brokoli 20-30 TL’den satılıyor.

Geçen yıl mart ayında ise domates 5-10, salatalık 3-5, sivri biber 8-12, kıvırcık 3-5, brokoli 3-5, maydanoz 50 kuruş ile 1 TL arasında satılıyordu.

"ARTIK TANE TANE ALACAĞIZ"

Ankara Ulus Hali’ndeki esnaf, pahalılıktan vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle tezgahtaki ürünlerini satamamaktan şikayet ediyor. Haldeki fiyatlara bakıp evine eli boş dönen vatandaş ise fiyatlar karşısında önünü görememekten dertli. Esnaf ve vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Bir vatandaş havucun daha önce 2 lira olan havucun şu an 7 liradan satılmasına tepki göstererek, “Artık tane tane alacağız her şeyi. Domates manavda 25 lira. Ispanak 15 lira. Dehşet yani. Benim imkanlarım yetiyor belki ama herkesin yetiyor mu bilemiyorum. Herkes kendine bir tarla alacak artık, kendisi ekip kendisi biçecek” dedi.

Balıkçı esnaf, “Hamsinin kilosu 30 lira. Levrek 100 lira. Çumra 30 lira. Lüfer 100 lira. Çinekop 70 lira. Pahalı. Milletin alım gücü yok. İki tane levrek alıyor 150 tutuyor. İki levrek de bir aileyi doyurmuyor yani. 4 tane alsa 250 tutar. Müşteri almıyor ki sadece bakıyor. Kalabalık var ama alışveriş yok, kuru kalabalık” dedi.

“KAFAYI BOZDUM, HER ŞEY PAHALI”

Alışverişe gelenlerin “kuru kalabalık” olduğunu söyleyen İbrahim Yüksel ise, “Önceden alışverişe geldiğimizde poşetlerden geçemezdik. Birbirimize çarpardık. Şimdi iki parça bir şey alıp çıkıyor vatandaş. Portakal aldım bir de mantar aldım. O kadar. Eti eskiden de alamıyorduk şimdi yanına varamıyoruz. Çimentonun kilosu 80 lira olmuş. Şok oldum, kafayı bozdum. Her şey pahalı” diye konuştu.

“DEVLETİN YAPAMADIĞINI SADECE BİR İLİN BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI YAPABİLİYOR”

Ümit Aytekin, “İktidara çıkıp, ‘Dolar 7 lira olacak diye çok beklersiniz’ deyip de milleti galeyana getirip mazotu da benzini de 20 küsurlara çıkaran iktidarların kendi oyunları. Allah razı olsun Mansur Yavaş’tan. Devletin yapamadığını sadece bir ilin büyükşehir başkanı yapabiliyor. Ben MHP’liyim, kendi kendimi bildim bileli MHP’liyim. Şu anda ittifak olacaksa MHP’ye vermeyi de düşünmüyorum. Ben Mansur Yavaşçı da değilim ama hak neyse odur” dedi.

"HER ŞEY 3 KAT ARTTI"

Bir başka vatandaş ise, “Her şey ateş pahası görmüyor musunuz? Her şey 3 kat artmış, maaşlar 700 lira artmış. 2 bin liramız gitti. Sözde maaş arttı yani. 3 bin 700 lira maaşım, yeter mi? Utanmadan arlanmadan milletle dalga geçiyorlar. 'Her şey güllük gülistanlık' diyorlar. Nerede ne ucuz bulursak onu alacağız. Balıklar çok pahalı” dedi.

"KAFASINA GÖRE ZAM”

Bir başka vatandaş da, “Fiyatlar pahalı, millette para az. Aylık kafasına göre zam veriyor. Hakaret ediyor millete. Ben yaşlılık maaşı alıyorum. Ayda bin 50 TL alıyorum. Geçinemiyorum ki nasıl geçineyim? Fiyatlara bakıyorum cebime bakıyorum hiçbir şey almadan gidiyorum” diye konuştu.

“DOMATESİN KİLOSU 25 TL”

Bir vatandaş ise bir kilo domatesin 25 TL olmasından yakındı. Bir başka vatandaş da, “Burası markete göre çok ucuz. Markette portakal 13 lira, burada 8 lira. Domates 25 lira ben bugün baktım 27 lira, burada 15 lira. Fiyatlar normal değil ama yapacak bir şey yok. Mazot pahalı. İnşallah böyle durur dua ediyoruz” dedi.