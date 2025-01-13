Ankara'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması sonrası 'haraç' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'da, 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Demet Kılıç'tan haraç istediği iddia edilen 2 şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler T.G. ve T.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Demet Kılıç ve baldızı Buket Özgünlü 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması kapsamında Aralık 2024'te tutuklandıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Evren Kılıç, eşi Demet Kılıç'ın tutuklanmasının ardından kendisine ulaşan kişilerin 'Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon ceza kestik' şeklinde tehdit edilerek zorla para istendiğini iddia etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, haksız yere para talep edilerek tehdit edilen Evren Kılıç'ın ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin 10 Ocak 2025 tarihinde Ankara Yenimahalle'de para dolu çanta ile buluşacakları tespit edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bunun üzerine ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis, buluşmayı takip ederek T.G. ve T.M. isimli şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.
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