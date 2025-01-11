Ankara'da 'fuhuş' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı, otel ve eğlence mekanları kapatıldı
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.
Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı.
Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.
Etiketler: #fuhuş #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti
- Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek
- İstanbul açıklarında deprem oldu
- Köprü ve otoyola yapılacak zam özel bankadan sızdırıldı!
- Entübe edilmişti... Edip Akbayram'ın eşinden açıklama!