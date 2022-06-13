Son Dakika: Ankara'da selde kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 13, 2022
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Böylece Ankara'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetmişti. Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Şahin (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel de (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Ünnü AKP'den istifa etti
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı