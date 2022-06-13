Son Dakika: Ankara'da selde kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) June 13, 2022

Böylece Ankara'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetmişti. Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Şahin (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel de (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.