Ankara'da yavru köpeği dirgenle öldüren şahıs gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenle vurduğu yavru köpeği öldürdü. Aksoy, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:23
Ankara'da yavru köpeği dirgenle öldüren şahıs gözaltına alındı
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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde Murat Sefer Aksoy (65) adlı şahıs, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürdü.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik" denildi.

'GEREĞİNİ TALEP EDİYORUZ'

Köpeğin öldürülmesi sonrası Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu Murat Sefer Aksoy (65), isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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