Ücretsiz 30 Ağustos konserleri... Ankara'da 30 Ağustos'ta hangi konserler var?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 19:02

Güncelleme: 28.08.2024 - 19:12

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun çeşitli bölgelerinde etkinlikler yurttaşlar ile buluşacak. Ankara'da pek çok isim sahne alacak... İşte Ankara'da 30 Ağustos etkinlikleri...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Başkent Ankara’da, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bayram etkinlikleri kapsamında ilk olarak ünlü sanatçı Zeynep Bastık Altınpark’ta on binlerce hayranıyla bir araya geldi. Gerçekleşen Koray Avcı konserinin ardından Melike Şahin ve Athena grubunun açık hava konserleri ile bayram coşkusu devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı için hazırladığı diğer konserler ise şöyle:

-28 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Melike Şahin’ konseri Vedat Dalokay Parkı

-29 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Kuvayı Milliye Destanı Kent Orkestrası Rock Oratoryo Konseri’ Vedat Dalokay Parkı

-30 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Athena’ konseri Gençlik Parkı