Ankara'da yoğun sis etkisi: Görüş mesafesi 50 metreye düştü
Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis, ulaşımda aksaklıklara neden oldu.
Ankara'da gece saatlerinden itibaren sis etkisi sürüyor. Sabah saatlerinde başkentte yüksek katlı binalar dahil kentin bazı kesimleri yoğun sis altında kayboldu. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde etkili olan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşım yavaşladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Üç isme ihraç yolu
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’