Ankara'da yoğun sis etkisi: Görüş mesafesi 50 metreye düştü

Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis, ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Ankara'da yoğun sis etkisi: Görüş mesafesi 50 metreye düştü
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DHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:11

Ankara'da gece saatlerinden itibaren sis etkisi sürüyor. Sabah saatlerinde başkentte yüksek katlı binalar dahil kentin bazı kesimleri yoğun sis altında kayboldu. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde etkili olan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşım yavaşladı.

 

 


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