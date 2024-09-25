Ankara’da yurttaşlar yeşile sahip çıkıyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:36

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:36

Ankara Çankaya’da Çiğdem Mahallesi’ndeki Dışişleri Bakanlığı arazisi imara açılmaya çalışılıyor. Gazetemizin de gündeme getirdiği yaklaşık 120 bin metrekarelik ağaçlık alan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklım Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planı yapılarak ranta açıldı. Yapılan tüm itirazlar reddedilerek Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Konuya ilişkin Çiğdemim Derneği, dün satış ihalesine teklif verilmesinin son gününde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme katılan bölge sakinlerinin ellerinde ‘Yeşilime, mavime, ağacıma dokunma’ yazılı pankart yer aldı. Yurttaşlar, ellerinde ‘Bu kadar beton yeter biraz da yeşil kalsın, kamu arsası kamu yararına kullanılır, satılık değildir, betona hayır, yeşile evet” yazılı dövizler tuttu. Basın açıklaması yapılırken katılımcılar “Bu daha başlangıç mücadeleye devam ve betona hayır yeşile evet” sloganları attı.

'‘BETONLAŞMAYA GÖZ YUMMAYIZ''

Katılımcılar adına basın açıklamasını Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Yıldız yaptı. Yıldız, “Açılan davalar ve yürütmeyi durdurma talebimize henüz cevap alamadık. Ancak mücadeleye ve kamuoyu oluşturmaya devam ediyoruz. Burada kamuya ait bir alanın kamu yararı olmadan satışına karşı çıktığımızı duyurmak üzere toplandık. Çiğdem Mahallesi sakinleri ve Ankaralılar olarak biz de sembolik olarak 1 lira vererek ihaleye katılma talebimizi iletiyoruz. Bu yasal olmayan satışa karşı çıkıyoruz” dedi. İklim krizinin afetler üzerindeki etkisine dikkat çeken Yıldız, “Bir tek ağacın bile rant uğruna kesilerek betonlaşmasına göz yumamayız. Bizler atalarımızdan emanet aldığımız bu doğayı çocuklarımıza miras bırakmak için her yolu deneyeceğiz. İhaleye girenlere buradan haykırıyoruz, Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Rant uğruna doğamızın yok edilmesine izin vermeyin! Bu suça ortak olmayın” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından ihaleye ilişkin itiraz dilekçesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verildi.