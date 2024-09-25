Fernas Madencilik işçileri hak talepleri için Ankara'ya yürüyüş başlattı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:11

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:11

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Fernas Madencilik’te çalışan işçiler, hak talepleri için Ankara’ya yürüyüş başlattı. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemin anlamını vurgulayarak, "Bu yürüyüş, sadece Soma'daki işçilerin değil, Türkiye'deki işçi sınıfının yürüyüşüdür. Direnerek kazanacağız" dedi. Çakır, işçilerin hakları için verdikleri mücadelenin sadece belirli bir grup için değil, tüm emekçiler için olduğunu dile getirdi. Yürüyüşe katılan işçiler sendikaya üye oldukları için işten atılan arkadaşları için adalet talep ettiklerini belirttiler.

YÜRÜYÜŞE DESTEK ARTIYOR

İşçiler, Fernas Madencilik’in önünde toplandılar ve "Patron vekil anayasayı ayaklar altına alıyorsa bize kim eşit yurttaşlık yalanını satabilir?" yazılı pankart açarak, işverenin sendikal faaliyetlere karşı tutumunu eleştirdiler. Yürüyüşe CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte çeşitli parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katılarak destek verdiler. Başevirgen, işçilerin bu haklı mücadelesinin yanında olacaklarını vurgularken, geçmişte madenci hakları için yapılan eylemlerde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Burada büyük bir anayasal suç işleniyor. İşçilerin sendikal faaliyetleri engelleniyor," şeklinde bir açıklamada bulundu. Bakırlıoğlu, sendika üyelerinin işten çıkarılmasının Türkiye'de sendikal hakların ihlali anlamına geldiğini savunarak, Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'na çağrıda bulundu. İşçilerin haklarını aramak için yürüyüşlerinin önemine değinen Bakırlıoğlu, bu eylemin Türkiye genelinde sendikal mücadele açısından bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

"İŞÇİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALINSIN"

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçilerin "Biz ölmek istemiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın" diyerek taleplerini net bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi. Aksu, yürüyüşün sebebi olarak, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan arkadaşlarının haklarının korunmasını, Soma ortalamasındaki ücretlerin kendilerine de verilmesini ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını istediklerini ifade etti. İşçiler, mücadelelerine devam edeceklerini ve haklarını almak için kararlı olduklarını belirttiler.

Eylem boyunca işçilerin talepleri arasında, işten atılanların geri alınması ve sendikal özgürlüklerin korunması gibi önemli maddeler bulunuyor. İşçiler, yürüyüşlerinin ardından haklarını almak için kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladılar.