Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 09.00 sıralarında Tem Otoyolu'nun Kızılcahamam ilçesi Gümele mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, öndeki otomobile arkadan çarptı.
Arkadan gelen 2'si TIR 4 araç da kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yolun bir süre ulaşıma kapandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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