Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden büyük Atatürk'e saygı: Özel konser 10 Kasım'da...
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında özel bir senfonik konserle anmaya hazırlanıyor.
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında anmak için özel bir senfonik konser düzenliyor.
ADOB, bu anlamlı günde Antonio Pirolli'nin orkestra şefi olarak, Sibel Güçlü'nün başkemancı olarak yer aldığı muhteşem bir konser sunacak. Konser, Opera Sahnesi'nde 10 Kasım'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri"nin ilk bölümünde ünlü besteci Johannes Brahms'ın 1. Senfonisi seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Beethoven'ın eşsiz 7. Senfonisi dinleyicilerle buluşacak.
Bu özel gece, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve ona olan derin saygımızı ifade etmek amacıyla düzenlenen bir müzik şöleni olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anacak bu değerli etkinlik, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim olmaya aday.
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