Ankara'daki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor

30 Ağustos 2022 Salı, 13:39

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, Ankara'da bulunan Ulus Çantacılar Sokağı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi vererek, burada sektörün çeşitlilik ve kalite anlamında oldukça ilerlediğini vurguladı. Uzun, "Çanta üretiminde Ankara olarak dünya standartlarındayız. Çantacılar Sokağı, okul öncesi eğitimden yükseköğretime seyahat eden her kesimin kullanabileceği ürünlerle donatılmış, üretiminden pazarlamasına, her türlü fiyat alternatifinin oluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor. Buradan sadece Ankaralılar değil, tüm Türkiye alışveriş yapıyor" dedi.

'TALEPLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK YAŞIYORUZ'

Uzun, sokakta üretici, toptancı, perakendeci olmak üzere 500'e yakın küçük, orta ve büyük ölçekli işletme bulunduğuna dikkat çekerek, ürünlerin dünya standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade etti. Uzun, ''Büyük bir dünya markası yıllık 6 milyon çanta üretimi istiyor. Bizim ürünlerimizin ham maddesi yurt dışından geliyor. Dünyada yaşanan salgın ve ekonomik daralmalar nedeniyle yurt dışındaki işletmelerin üretim yapamamaları nedeniyle ülkemizde de ham madde sıkıntısı yaşanıyor ve fiyat artışları oluyor. Son bir yıl içinde üretim maliyetleri iki katına çıktı. Üstelik işçilik maliyetleri de arttı. Dolayısıyla taleplerin yetiştirilmesi anlamında güçlüklerle karşı karşıyayız'' diye konuştu.