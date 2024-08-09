Ankara'daki feci kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı
Ankara'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasından etkilenen yurttaşlara psikososyal destek verilmeye başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verilmeye başlandığını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Japonlar paylaştı:100 yaşını geçmenin 4 sırrı!
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- Ege yaylalarında hasat başladı: Kilosu 15 TL'ye düştü
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!