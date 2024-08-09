Ankara'daki feci kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 09.08.2024 - 09:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verilmeye başlandığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."